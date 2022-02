Veel vertraging van en naar station Breda door melding van persoon met een vuurwapen in de trein

BREDA - Treinreizigers hebben vrijdagochtend veel vertraging van en naar station Breda. Vanwege de melding van een persoon met een vuurwapen in een trein werd vrijdagochtend tijdelijk al het treinverkeer van en naar het station stilgelegd.

De politie is vrijdagochtend ingezet vanwege een dreigende situatie op station Breda. Daar gedroeg een 30-jarige man zich verdacht in een trein. Hij zou mogelijk een vuurwapen bij zich dragen. De politie is ter plaatse gekomen en heeft de omstanders in veiligheid gebracht en de verdachte man aangehouden.

De man is door agenten gecontroleerd en bleek een openstaande straf te hebben. Hij zit nu vast. Er werd geen vuurwapen aangetroffen.

Al het treinverkeer van en naar Breda werd vanwege de politie-inzet stilgelegd. Rond 09.00 uur kon al het treinverkeer weer worden opgestart. De situatie zorgde er wel voor dat veel reizigers vertraging opliepen.