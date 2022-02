Man (74) aangehouden voor verkoop van dodelijk middel X na verdacht overlijdensgeval in Breda

BREDA - Woensdagavond is een 74-jarige man uit Castricum aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding en witwassen. De verdachte verkocht een dodelijk middel, ook wel bekend als middel X, via het internet en leverde dit per post aan zijn klanten. Hij wordt in verband gebracht met onder andere een verdacht overlijdensgeval in Breda.

Naar aanleiding van een aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht overlijdensgeval in Breda is het OM een onderzoek gestart. De betrokken personen bleken het dodelijke middel X ingenomen te hebben, dat ze via internet hadden besteld. Aan de hand van het aangetroffen postpakket bij een van de overleden personen kwam de politie uit bij de man in Castricum. Uit het onderzoek kwam naar voren dat meer dan 500 mensen bij de verdachte een bestelling hebben gedaan. Op dit moment kunnen vier overlijdensgevallen worden gelinkt aan de inname van het middel X dat door verdachte is geleverd.

Er heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om hoeveel sterfgevallen het precies gaat en of er een link bestaat met andere zaken in het land waarbij het middel X is verspreid. De verdachte zal vrijdag 25 februari worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hulp

Denk je aan zelfmoord of heb je zelf het middel X thuis liggen? Maak je je zorgen om iemand uit je naaste omgeving? Praat erover. Open, anoniem en vertrouwelijk. 113 Zelfmoordpreventie (www.113.nl) staat dag en nacht klaar voor mensen met zelfmoordgedachten en naasten.