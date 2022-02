Subsidie voor groene tuinen helpt inwoners aan de slag te gaan

BREDA - In 2020 kwam de gemeente Breda met een subsidieregeling waarmee Bredanaars hun huis en tuin kunnen vergroenen. Dit blijkt populair. In 2021 werden er 499 aanvragen gedaan voor een bedrag van 183.000 euro. Daarnaast is zeker 70% van de subsidieaanvragers door de regeling concrete stappen gaan zetten om maatregel(en) te nemen.

De subsidie voor water en groen is bedoeld om Bredanaars te stimuleren (sneller) maatregelen te nemen om hun huis en tuin te vergroenen, met name voor de aanschaf van regenwatervoorzieningen, groene daken en het onttegelen en vergroenen van tuinen. Om het effect van de gemeentelijke subsidie op inwoners te meten heeft de gemeente afgelopen jaar onderzoek laten doen. Het onderzoek richtte zich op de gedragsmatige effecten van de financiële prikkel van de subsidie op het gedrag van Bredanaars. Zeventig procent van de subsidieaanvragers is het eens met de stelling ‘Door de subsidieregeling ben ik concrete stappen gaan zetten om deze maatregel(en) te nemen’. Daarnaast leidt de regeling tot meer bekendheid over mogelijke maatregelen en het sneller nemen van maatregelen. Een kwart van aanvragers geeft aan dat zij zonder financiële tegemoetkoming geen maatregelen getroffen hadden.

De subsidieregeling blijkt populair onder Bredanaars. In 2021 zijn er 499 aanvragen gedaan en is een bedrag van 183.000 euro aan subsidie verstrekt. Dit bedrag is net iets hoger dan in 2020, toen werd er 170.000 euro besteed. De gemeente geeft aan dat er voornamelijk een toename is in het aantal aanvragen voor het onttegelen van tuinen. Mogelijk heeft het NK tegelwippen hieraan bijgedragen. Waar er in 2020 nog 57 tuinen, werden onttegeld met een subsidie waren dat er in 2021 128. Hierdoor is er in totaal 2912 vierkante meter groene tuin bijgekomen. Echter vragen de meeste bewoners een subsidie aan voor een groen dat, waardoor er 7.022 vierkante meter groen dak is bijgekomen in Breda.

Wethouder Tim van het Hof is blij dat zoveel inwoners de subsidie weten te benutten. “Alleen samen met de inwoners kunnen we de stad echter vergroenen. Ik wil volgend jaar nog meer mensen bereiken; inwoners die misschien de weg naar de subsidie niet zo makkelijk weten te vinden. Bijvoorbeeld huurder: ook zij kunnen subsidie krijgen. Vorige week hebben we nog het boekje CoOlbox aangeboden aan de woningcorporaties met daarin inspirerende voorbeelden van vergroening. Corporaties kunnen dit delen met hun huurders om zo samen een nog grotere groene beweging op gang te brengen.”