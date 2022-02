Kielegatters zien massaal Prins Arie d’n Irste weer baas worden van de stad

BREDA - Prins Arie d’n Irste is sinds zaterdagmiddag weer officieel de baas van ‘t Kielegat. Onder toeziend oog van vele Kielegatters kreeg hij de sleutel overhandigd van burgemeester Paul Depla.

Eerst zou de sleuteloverdracht niet grootschalig plaatsvinden op de Grote Markt om drukte te voorkomen. Echter besloot Stichting Kielegat na de laatste persconferentie om het programma uit te breiden en tóch de sleuteloverdracht te presenteren op de Grote Markt, waar zeker 500 mensen konden toekijken. Dat hoef je de Kielegatters geen twee keer te zeggen, de Grote Markt stond zaterdagmiddag vol voor het moment waarop Prins Arie d’n Irste de baas van de stad wordt.

Het was dan ook een groot feest op de Grote Markt. Groot en klein, jong en oud maakte er een feestje van. Ondertussen overhandigde burgemeester Paul Depla op het stenen bordes van het stadhuis de sleutel officieel aan Prins Arie d’n Irste, die deze vervolgens trots en enthousiast aan alle Bredanaars liet zien. “Wat hebben we een mooie sleuteloverdracht mogen vieren met al die feestelijke Kielegatters! Een prachtig zonnetje waarop Me ut Deez’jaor Dubbel zo hard vieren!”, aldus Stichting Kielegat op Facebook. “Kielegatters, de stad is van ons!”