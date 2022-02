Weerbericht Breda: ‘Prachtig Carnavalsweer in het vooruitzicht’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 25 februari en de komende dagen. En die is mooi! Want na nog een onstuimige vrijdag, volgen drie rustige en zonnige dagen.

Boven het zuiden van Scandinavië en de Baltische Staten ligt een lagedrukgebied. Een buienlijn hiervan trekt over Nederland naar het oosten weg. Een rug van hoge luchtdruk ligt boven de Brits eilanden en gaat zich opbouwen tot een hogedrukgebied en schuift op naar het vasteland van Europa. Het brengt een mooi Carnavalsweekend en een fraaie start van de krokusvakantie.



Verwachting voor vrijdag 25 februari 2

Het is vandaag nog tamelijk onstuimig. Het is wisselend bewolkt met vooral in het oosten van de provincie lokaal winters getinte buien van regen, hagel en wat natte sneeuw. Tijdens buien komen lokaal ook rukwinden tot ongeveer 60 km/u voor. De gemiddelde wind is matig, 3 tot 4 Beaufort, uit het westen tot noordwesten. In het westen van Brabant heeft de zon de overhand. Het ligt in de regenschaduw van Engeland. Maximumtemperaturen rond de 8 graden in het oosten en 9 in het westen van de regio.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 26 februari

Vrijdagavond klaart het op en gaat het in de nacht naar zaterdag 2 tot 3 graden vriezen. Lokaal ontstaat een mistbank. Daarna volgt een zonnige en droge dag met weinig wind. Er staat hooguit een zwak zuidenwindje van 1 of 2 Beaufort. Heerlijk Carnavalsweer overdag. In de avond, nacht en vroege ochtend is het wel frisjes en lijkt extra dikke kleding best wel verstandig.





Zondag 27 februari

In de nacht naar zondag vriest het opnieuw een paar graden. Overdag volgt een tweede heerlijke zonnige en droge dag bij een naar zuidoost gedraaide wind die is aangetrokken naar matig, 3 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 11 graden.



Maandag 28 februari

Zo onstuimig de hele februarimaand was, ze eindigt met drie fraaie dagen op rij. Dat maakt het Carnavalsfeest een dubbel groot feest. Vrij van coronamaatregelen en vrij van onstuimig stormweer. In de nacht naar maandag temperaturen rond het vriespunt. Overdag zonnig, later wel wat meer wolken. Het blijft droog. Maxima tot 12, lokaal 13 graden.



Zo was het weer donderdag 24 februari 2022

Maximumtemperatuur: 11,3 graden

Minimumtemperatuur: 2,5 graden

Neerslag: 6,6 mm regen, hagel en wat natte sneeuw

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 25 februari 2022 om 12:00 uur