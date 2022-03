BUas doet onderzoek naar carnaval: ‘Laat weten hoe jij het hebt beleefd’

BREDA - Breda University of Applied Sciences (BUas) draagt als sinds 2015 bij aan een internationaal onderzoek naar carnaval. Daarbij wordt een beeld van de deelname en belevenissen geschetst. “Ook dit jaar roepen we carnavallers op om hun ervaringen te delen”, aldus BUas.

Hoe beleven mensen in Nederland het carnaval van 2022? Op de meeste plaatsen waren er geen optochten en werd carnaval door de corona ontwikkelingen toch wat anders gevierd. Maar hoe voelde dat? Wat mise je ten opzichte van het ‘echte’ carnaval? Of was het vooral een verbetering ten op zichte van vorig jaar toen het afgelaste carnaval tot teleurstelling leidde?

“We hebben een korte online enquête opgesteld die onder carnavalsvierders in Nederland, Brazilië, Portugal en andere landen zal worden verspreid. Wil je je mening geven en meewerken aan dit onderzoek? Vul deze link dan in!”