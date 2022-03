Met een spandoek zetten oud-leden zich in voor ‘hun’ scoutingvereniging

BREDA - ‘Scouting klem tussen de geplande woningbouw. Waarom hier?’ Die tekst valt te lezen op het opvallende spandoek bij scouting ASG aan de Frankenthalerstraat. De plaatsing is een initiatief van oud-leden.

Scouting Albert Schweitzer maakt zich grote zorgen over de geplande woningbouw op het veld naast hun scoutinggebouw. Daar wil WonenBreburg namelijk 150 gestapelde flexwoningen bouwen. Die zijn hard nodig voor de Bredase woningmarkt, en bieden een tijdelijk woning aan één- en tweepersoonshuishoudens.

Maar dat die woningen pal naast hun clubhuis moeten komen te staan, baart de scouting grote zorgen. En dat vind ook oud-lid Eric-Jan Aarts. “Ik ben meer dan 50 jaar geleden lid geweest van scouting ASG, en heb sinds een reünie in oktober weer regelmatig contact met andere oud-leden. Wij maken ons allemaal zorgen over de toekomst van de groep”. Want met woningen pal naast het clubhuis vervalt het landelijke gevoel dat past bij de vereniging. Er zal sneller overlast zijn, en de scouting is bang dat verhuurinkomsten fors zullen dalen.

Eric-Jan sloeg samen met enkele andere oud-leden de handen ineen om de scouting te steunen. Samen plaatsten zij een groot spandoek om aandacht te vragen voor de situatie. ‘Scouting klem tussen de geplande woningbouw. Waarom hier?’, valt daarop te lezen. “We hopen echt dat we hiermee extra aandacht creëren voor dit probleem. Want die woningen horen niet pal naast een scoutinggebouw.”