Breda geniet van eerste dag ‘cafe-carnaval’ in de binnenstad

BREDA - Carnaval is begonnen. En waar Bredanaars een maand geleden nog niet durfden te dromen van een ‘normaal’ carnaval, wordt er vandaag als vanouds gefeest in de Bredase binnenstad.

Breda viert dit jaar café-carnaval. Dat betekent dat in de binnenstad grote evenementen niet doorgaan. Zo is er geen optocht, en is er op zondag ook geen hossen op de markt. Het carnavalsfeest wordt voor het grootste deel in en rondom de cafés gevierd.

Fanatieke carnavalsvierders konden afgelopen weekend en donderdag al genieten van pre-carnavalsfeesten. Maar vandaag is de eerste ‘echte’ dag carnaval in de binnenstad. Vrijdagmiddag stroomden dan ook veel feestvierders naar de Havermarkt om te genieten van ‘ouderwets’ carnaval. Want anderhalve meter afstand houden, blijven zitten in de horeca en de coronapas zijn vanaf vandaag verleden tijd. De sfeer zat er op de Havermarkt dan ook al goed in vrijdagmiddag.



