Oud Voice Kids kandidaat uit Breda brengt single met internationale sound uit

Davy Barendrecht (21) uit Breda die in 2015 meedeed aan het vierde seizoen van The Voice Kids bracht onlangs zijn eerste single uit. Dit doet hij onder zijn artiestennaam ‘Alexander Davids’. De single - met een internationale sound - gaat ‘Last Goodbye’ heten. Het is het startschot voor een uitgebreid repertoire aan pop / R&B tracks, die vanaf nu iedere maand zullen worden gereleased.

The voice kids

Zanger Alexander Davids deed in 2015 op veertienjarige leeftijd mee aan The Voice Kids seizoen 4 (onder zijn eigen naam Davy Barendrecht), waar hij tot de finale kwam. Dit deed hij onder begeleiding van coach Angela Groothuizen. Zijn Blind Audition van het nummer ‘Walking in Memphis’ werd ruim een miljoen keer bekeken op YouTube.

Na zijn deelname aan The Voice Kids is Alexander nooit gestopt met muziek maken. Zo werkte hij onder andere jarenlang aan een eigen YouTube-kanaal vol covers van bekende hits.

Ieder maand

In 2021 komt Alexander in contact met producer Randy Lorenzo, tevens toetsenist van diverse internationale artiesten. De twee gaan een langdurige samenwerking aan en zitten wekelijks in de studio om vanaf (afgelopen) 18 februari iedere maand een nieuw nummer uit te brengen.

De nummers van Alexander Davids zijn een mix tussen pop, R&B en een Urban randje. Geen typisch Nederlands geluid, maar een internationale sound. Alexander Davids hoopt hiermee een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, ook over de landsgrenzen.