Stuiterbal weer terug, blije gezichten

BREDA - Het stuiterbal keerde na de coronacrisis gisteren terug in Breda. Het evenement voor jongeren tot en met 17 jaar barstte gisteren los in de Mezz en de bezoekers hadden het naar hun zin. Het evenment was uitverkocht.

Het stuiterbal keerde gisteren terug in Breda. Stuiterbal staat bekend als hét carnavalsfeest voor jongeren tot en met 17 jaar. De line-up bestond uit de jongens van Altijd Larstig & Rob Gasd’rop, De Kapotte Kachels en Chef Soldaat om de bezoekers van een mooi muziekske te voorzien.

Daarnaast draaide huis-dj Matt Sound de heerlijkste carnavalsklassiekers en nieuwste krakers. Presentatieduo Owen & Geoffrey namen de mensen daarnaast mee door een feestelijke avond vol verrassingen, special effects en de leukste prijzen. DJ Deems sloot de avond af met een stevige set.