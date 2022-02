Aanrijding op de Haagweg, één gewonde naar het ziekenhuis

BREDA - Op de Haagweg zijn vanmiddag een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is over gebracht naar het ziekenhuis.

Op de Haagweg zijn vanmiddag een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 15:45 uur. De politie en een ambulancedienst werden opgeroepen voor het ongeval

De bestuurder van de scooter raakte hierbij gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De politie sloot de weg af en verrichte onderzoek. Beide voertuigen liepen fikse schade op.