Grote Kerk dagenlang verlicht in de kleuren van Oekraïne

BREDA - Uit solidariteit aan Oekraïne kleuren gebouwen over heel de wereld geel en blauw. Ook de Grote Kerk in Breda zal tot en met dinsdag in de kleuren van de vlag van Oekraïne verlicht zijn.

De Grote Kerk is sinds dit weekend verlicht in de kleuren van de vlag van Oekraïne. Daarmee volgt Breda de internationale steunbetuigingen aan het land dat afgelopen week werd binnengevallen door Rusland. Zo is onder andere de Brandenburger Tor in Berlijn en het stadhuis van Parijs ook blauw-geel verlicht.

"Terwijl wij - in alle vrijheid - een mooi feestje vieren, woedt in Oekraïne een vreselijke oorlog", aldus burgemeester Paul Depla. "Breda is solidair met de Oekraïners. Om hen een hart onder de riem te steken kleurt de Grote Kerk tot en met dinsdag blauw en geel; de kleuren van Oekraïne."