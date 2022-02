Stralend weer zorgt voor gezellige drukte in de Bredase binnenstad

BREDA - Het is zaterdagmiddag druk in de Bredase binnenstad. Mede dankzij het stralende weer is het ook in de straten en op de pleinen druk. Op sommige delen van de Grote Markt en de Halstraat is er bijna geen doorkomen aan.

Breda viert dit jaar café-carnaval. Dat betekent dat er geen buitenpodia of grote evenementen in de binnenstad zijn. De muziek die er wel te horen is komt vanaf uit de cafés of van blaaskapellen. Toch zijn er zaterdag veel feestvierders bij de buitenbarren in de binnenstad te vinden. Want de stralende zon nodigt uit om buiten van de goede sfeer te genieten. De grote drukte zorgt onder andere voor lange rijen bij de verkoop van de leutpenningen.

Op de Grote Markt is ook de creatie Thuur Piek te vinden van de Bredase bouwers. Zo is ook het bouwen toch nog een klein beetje een deel van deze carnaval. Met ode Kielegat App komt Thuur Piek tot leven en vertelt hij Kiske & Mieske en alle Kielegatters die het willen horen het verhaal van ut Kielegat.