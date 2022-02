Deelscooterrijder met onbekend letsel naar ziekenhuis na val op Dr. Struyckenstraat

BREDA - Een bestuurder van een deelscooter is aan het einde van de middag ten val gekomen op de Dr. Struyckenstraat. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 16.55 uur kwam een deelscooterrijder ten val op de Dr. Struyckenstraat in Breda. De bestuurder raakte de hoge stoeprand, waarna hij ten val kwam. Omstanders schoten de scooterrijder direct te hulp.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd in een later stadium afgemeld. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeer kon over een rijbaan passeren. De politie hielp bij een veilige doorgang.