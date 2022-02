Carnaval zorgt met 75 patiënten voor druk weekend op Spoedeisende Hulp

BREDA - Het carnavalsweekend heeft voor drukte gezorgd op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Amphia ziekenhuis. In totaal kwamen er van donderdag tot en met zondag 75 patiënten op de SEH binnen met carnaval-gerelateerd letsel.

Breda kon dit weekend genieten van een ouderwets groots carnavalsfeest. En dat er weer massaal op stap werd gegaan, merkte ook het Amphia Ziekenhuis. Daar zorgde het feestgedruis voor een druk weekend. met name zaterdag- en zondagavond was het druk op de Spoedeisende Hulp.

“Vanaf donderdag 24 februari tot en met zondag 27 februari 2022 hebben zich op onze SEH 75 carnaval-gerelateerde patiënten gemeld”, laat een woordvoerder weten. In 25 gevallen ging het om patiënten die binnenkwamen vanwege overmatig alcoholgebruik. In de vijftig andere gevallen ging het om valincidenten als het gevolg van alcoholgebruik.

Veiligheid

Breda zet ieder jaar met carnaval in op een veilig verloop. Zo is er een EHBO-post op het Stadserf en is het gebruik van glas in de binnenstad verboden. Cafés moeten dus gebruik maken van plastic glazen, en bij de entrees van de binnenstad zoals in het Valkenberg en bij de Oude Vest staan grote borden waarmee Bredanaars worden opgeroepen geen glas mee te nemen naar de binnenstad.