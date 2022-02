Weerbericht Breda: ‘Het wordt een prachtig zonnige Carnavalsmaandag’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 28 februari en de komende dagen.

Er ligt boven de Baltische Staten een krachtig hogedrukgebied. Het houdt een regenfront dat boven de Britse eilanden ligt tegen en doet het regensysteem verzwakken. En dat zorgt ervoor dat het een droge en zonnige carnavalsmaandag wordt, en dat ook de voorspelling voor komende dagen mooi is.



Verwachting voor maandag 28 februari

De Carnavalsvierders treffen het dit jaar. Na al een prachtig Carnavalsweekend, wordt het ook maandag heerlijk weer om in ieder geval overdag buiten Carnaval te vieren. Het is droog en zonnig. In de loop van de middag verschijnt er wel dunne hoge bewolking. De zuidoostenwind is matig met gemiddeld 3 Beaufort. Het kwik loopt op naar een graad of 12. Vanavond koelt het opnieuw snel af.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 1 maart

Het Britse regenfront loopt vast op de kust en wordt teruggedrukt. Het resultaat in Brabant zijn wolkenvelden. In het westen van de provincie is een spatje regen mogelijk. Verder naar het oosten is juist de kans op een zonnige opklaring groter. Er staat een zwakke zuidoostenwind van 2 Beaufort. De temperatuur reikt tot ongeveer 10 graden.



Woensdag 2 maart

Nog steeds ligt het verzwakte Britse regenfront nabij onze omgeving rond te zwabberen. Dat betekent opnieuw wolkenvelden, maar droog weer. Af en toe zal de zon doorbreken. De maxima komen op ongeveer 11 graden uit bij een zwak zuidoostenwindje van 1 of 2 Beaufort.



Donderdag 3 maart

De wind draait wat bij naar het oosten en is gemiddeld zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort. Het is droog met wolkenvelden, maar de zon krijgt wat meer ruimte. De temperatuur loopt op naar 12, lokaal 13 graden.



Zo was het weer zondag 27 februari 2022

Maximumtemperatuur: 11,1 graden

Minimumtemperatuur: -0,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 28 februari 2022 om 10:00 uur