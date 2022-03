Terugblikken op carnaval? Het kan met de reportages van ETV

BREDA - Huisomroep ETV van Surplus bracht Carnaval 2022 van de straat naar de huiskamer. Optochten gingen niet door en ETV schakelde snel toen bleek dat er met carnaval toch nog wat mogelijk was. Dit deden ze middels reportages, onder andere in het Kielegat.

In normale jaren zijn de vrijwilligers van ETV druk met de live registratie van de optochten van Boemeldonck en Kielegat voor diverse Brabantse omroepen. Die optochten gingen niet door en ETV schakelde snel toen bleek dat er met carnaval toch nog wat mogelijk was.

”Carnavalsomroepen Sanseveria TV en Baronie TV legden dit jaar het accent op carnaval in de studio’’, zegt Ton Vermeulen, vrijwilliger bij ETV. ‘’Wij zagen dat er door carnavalsverenigingen in de regio ook veel buitenactiviteiten werden georganiseerd. Die willen we graag aan onze bewoners laten zien zodat zij het ‘carnavalsgevoel van vroeger’ op de tv mee kunnen maken.”

Drie camerateams

Er werden drie camerateams samengesteld die de regio doorkruisden en verslag deden van carnaval 2022. Zo waren ze zaterdag bij de sleuteloverdracht in Kielegat en de de start van het carnaval in Bavel met de onthulling van een metershoge vlaggenboom.