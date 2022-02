De Bosuilen ‘maoke ut goed’: Van emotie bij de Donk tot de ludieke optocht

ULVENHOUT - Wat moest Bosuilendorp creatief zijn deze carnaval. Nog nooit moest er zo last-minute worden geschakeld om het carnavalsprogramma rond te krijgen. Maar met succes, want de eerste dagen van carnaval verliepen vlekkeloos in Bosuilendorp.

Vrijdag 25 februari begon het Bosuilse Carnaval meteen goed op de beide basisscholen in het dorp. Helaas nog niet met het traditionele gezamenlijke bal, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij De Donk bleek ’s middags eens te meer dat carnaval pure emotie is. Het is moeilijk te zeggen wie er meer genoten: de bewoners of het Prinselijk gezelschap.

Carnavalsviering

De boodschap van de carnavalsviering in de Laurentiuskerk ’s avonds was niet voor niets dat de Bosuilen ut samen niet alleen goed, maar zelfs beter kunne ‘maoke’. Aansluitend werd net als in vervlogen tijden om 20.00 uur Carnaval op het Bosuilenplein officieel geopend bij het beeldje van Uilien, de Bosuilse carnavalsmascotte. Blaaskapel De Bosuilen verzorgde het openingsspel op het Bosuilen Blaasfestijn, terwijl Bosuilen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar een feestje bouwden bij JUMP!

Zaterdag begon met het Dobbertjesbal, met spek met eieren voor de ouders van de jongste Bosuiltjes, gevolgd door het VLUG-bal ’s middags. ’s Avonds was er een primeur met de eerste Bosuilse Biercantus. Een ongekend succes. En ook op het PrePensionadosbal van De Bosuilen zat de stemming er goed in.

Babykieltjes

Zondagochtend mocht Prins Joep XVII babykieltjes overhandigen aan twee bijzondere Bosuiltjes van respectievelijk drie en 10 maanden. In plaats van de Grote Bosuilse Optocht vond er ’s middags een alternatieve optocht plaats, waarvoor Bosuilen zich vanaf 11.11 uur ’s ochtends konden inschrijven.

De deelnemers speelden goed in op de actualiteit en het Bosuilse carnavalsmotto van dit jaar: ‘We maoke ut goed’. Zo kwamen onder andere een wandelende petitie voor de Troeteleik, ongewenste knuffels, Bob de Bouwer en grensoverschrijdend gedrag voorbij. De Raad van Bier hield netjes 1,5 meter bier afstand. ‘Fijn dat we Carnaval niet meer in ons eentje hoeven te vieren’, was het overheersende gevoel. ‘s Avonds was het nog een gezellige drukte bij de After party en op de Bosuilse Camping, de derde feestavond die De Bosuilen organiseerden.