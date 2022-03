Regenachtige laatste carnavalsdag, maar tijdens de afsluiting vanavond is het droog

Maandag was de lucht blauw en genoten carnavalsvierders in de zon

BREDA - Nog één dag kunnen feestvierders vandaag genieten van carnaval. Vanavond wordt in Breda en ook in de dorpen en wijken carnaval afgesloten. De laatste carnavalsdag is niet zo zonnig en droog als alle andere carnavalsdagen.

Na dagenlang in de stralende zon van carnaval te kunnen hebben genoten, valt de laatste carnavalsdag waarschijnlijk een beetje in het water. Voor zowel vanochtend als vanmiddag is er regen voorspeld.

Voor vanavond is de weersvoorspelling wél gunstig. Want aan het einde van de middag wordt het droog, en dat zal waarschijnlijk heel de avond zo blijven stelt Weeronline. En dat is goed nieuws voor de afsluiting van carnaval in Breda en alle dorpen en wijken. Zij sluiten carnaval vanavond allemaal op hun eigen manier af.

Zo ‘begraaft’ Baviaonenland om 21.11 uur de prins. In Bosuilendorp is er om 19.11 uur een afsluitende lampionnentocht, waarna afscheid genomen wordt van de miniraad en prins. Totdenringen neemt om 22.11 uur afscheid van Prins Snoek bij By Tater. En in het Kielegat wordt vanaf 19.11 op traditionele manier afscheid genomen van Carnaval. Dat start bij het stadhuis op de Grote Markt, en eindigt met de verbranding van Kiske en Mieske bij de Haven.