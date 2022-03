Eurocommissaris gaat in gesprek met Bredanaars: ‘Minder gas uit Rusland en toch betaalbare energie’

BREDA - Eurocommissaris Frans Timmermans brengt op zondag 13 maart een bezoek aan Breda om te praten over het versnellen van de energietransitie, de effecten van de oorlog in Oekraïne op Nederland en de komende gemeenteraadsverkiezingen. De inflatie stijgt, gas en stadsverwarming worden steeds duurder en ondertussen willen we geen gas meer uit Rusland halen.

“Hoe kunnen we de energietransitie versnellen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er geen energiearmoede ontstaat?” Die vraag staat centraal bij het bezoek van Timmermans aan Podium Bloos. “We willen in Breda vooroplopen als het gaat om het verduurzamen van onze stad en onze dorpen. Maar dat mag niet leiden tot energiearmoede”, stelt Arjen van Drunen, lijsttrekker van PvdA Breda en organisator van de middag.

“We krijgen nu al signalen dat Bredanaars moeite hebben om hun energierekening te betalen. Door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen alleen maar verder toenemen. De internationale situatie heeft dan ook direct invloed op Breda. Juist daarom is het belangrijk dat we met Frans Timmermans in gesprek gaan over hoe we ervoor kunnen zorgen dat verduurzaming ook echt financieel voordeel gaat opleveren voor huurders en woningeigenaren.”

Naast Timmermans zal ook Elisah Pals spreken bij de bijeenkomst. Pals is de duurzaamheidsburgemeester van Breda en initiatiefneemster van Zero Waste Nederland. Tijdens een TEDx speech zal zij ingaan op hoe je zelf kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Dus geen abstracte plannen, maar vooral hoe jij als inwoner van Breda kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

De zaal zal om 14 uur opengaan, de middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur en er zijn 220 zitplaatsen. Via www.pvdabreda.nl kan je meer informatie vinden over hoe je je kan aanmelden. Wees er snel bij want vol = vol.