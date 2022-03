Vrouw werd zwaar mishandeld in woning aan Tramsingel; Bredanaar aangehouden

BREDA - Een 31-jarige Bredanaar is in de nacht van maandag op dinsdag door de politie aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De man zou een 34-jarige vrouw zwaar hebben mishandeld in een woning aan de Tramsingel.