Onrustige carnavalsavond in centrum van Breda: Twee mannen aangehouden

BREDA - De politie doet onderzoek naar drie mishandelingen die maandagavond hebben plaatsgevonden in de binnenstad van Breda. Bij een horecagelegenheid werd een 22-jarige man mishandeld, op de Grote Markt werd een vrouw mishandeld en later werd nog een man uit Libië aangehouden die een agent bedreigde en om zich heen sloeg.