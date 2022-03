Met de verbranding van Kiske en Mieske is carnaval 2022 afgesloten

BREDA - Carnaval 2022 zit erop in het Kielegat. Met de verbranding van Kiske en Mieske is er officieel een einde gekomen aan carnaval.

Een cadeautje. Dat is hoe veel horeca-ondernemers en stichting Kielegat deze editie van carnaval noemden. En dat is niet verwonderlijk. Want een maand geleden had nog niemand verwacht dat er deze carnaval al zoveel mogelijk zou zijn. Dankzij de flinke versoepelingen waaronder het einde aan de 1,5 meter afstand, het afschaffen van de coronapas in de horeca en het einde aan de verplichte vaste zitplaatsen kon carnaval als vanouds groots worden gevierd.

Stichting Kielegat moest wel verschillende tradities missen, zoals de Grote Optocht en het Hossen op de Markt. Maar de afsluiting vond dinsdagavond wél traditioneel plaats. Op het bordes van het Stadhuis werden de sleutels van de stad teruggeven aan de burgemeester, en in een grote stoet trokken feestvierders naar de Haven voor de verbranding van Kiske en Mieske.

Ook het motto van carnaval 2023 in het Kielegat is dinsdagavond bekend gemaakt. Dat is Zet’um wir op.



Perry Roovers