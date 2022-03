Teteringse schoenenzaak start nieuwe online schoenenwinkel

TETERINGEN - Na veel werkzaamheden achter de schermen mag Snoeren Schoen- en Voetspecialist het eindelijk presenteren: De nieuwe online schoenenwinkel MisterMadame. “Samen met vier andere schoenmode-experts door heel Nederland, hebben we een online webshop gerealiseerd. Dé plek waar vakmanschap, historie én de specialisaties van alle winkels wordt gecombineerd.”





Het familiebedrijf heeft hiervoor de handen ineen geslagen met vier andere familiebedrijven uit de schoenenbranche. MisterMadame is een samenwerking tussen Van Camp Schoenen & Fashion uit Lunteren (Gelderland), Van Keeken Schoenen uit Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland), Van Lier Schoenen uit Belfeld (Limburg), Van Schijndel Schoenen uit Hilversum (Noord-Holland) en wijzelf. “De passie voor ‘de juiste schoen voor elke voet’ is wat ons samenbracht. Wij zijn het erover eens dat de betrouwbare garantie die je in onze winkels krijgt, ook online beschikbaar moet zijn.”

Door de samengevoegde collecties, vind je bij de nieuwe online winkel een zeer breed assortiment van goede schoenen. Je kunt er terecht voor tientallen merken en honderden modellen van dames-, heren-, kinder-, wandel- en hardloopschoenen.

“Niet alleen voor de beste schoenen ben je bij MisterMadame aan het juiste adres. Ook voor het beantwoorden van vragen over schoenmode en voetzorg én voor persoonlijk shopadvies staat MisterMadame graag voor je klaar. Online via de website, de telefoon of de chat, maar ook in onze winkels, zoals je van ons gewend bent.”