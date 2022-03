Nieuw gezondheidscentrum in Teteringen heeft officieel de deuren geopend

TETERINGEN - Het nieuwe gezondheidscentrum Teteringen heeft de deuren geopend. Op dinsdag 1 maart werd het nieuwe centrum, gevestigd in de voormalige Rabobank, in gebruik genomen.

Gezondheidscentrum Teteringen is geopend. Voorzitter van de Dorpsraad Cornelis Berkhout overhandigde op 1 maart een welkomsplant aan huisarts Janine de Kam en haar collega’s. Het nieuwe gezondheidscentrum is gevestigd in het voormalige gebouw van de Rabobank. De huisartsen verhuizen vanaf de Willebrordstraat.

Het nieuwe gezondheidscentrum heeft de komende maanden nog wel forse werkzaamheden voor de deur. Want hoewel het werk aan het gezondheidscentrum af is, wordt het Willem-Alexanderplein juist net op de schop genomen. Het kale plein krijgt een forse metamorfose en wordt straks een groene plek met onder andere veel bankjes, beweegtoestellen, een jeu-de-boulesbaan en een waterspeelplaats voor kinderen.

De werkzaamheden aan het plein zijn wanneer het volgens planning verloopt in augustus afgerond.

Alles over de werkzaamheden aan het Willem-Alexanderplein lees je hier.