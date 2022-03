D66 Breda: ‘Maak verkiezingsinformatie ook beschikbaar in ‘t Engels’

BREDA - Inwoners van de gemeente Breda die de Nederlandse taal niet machtig zijn, moeten ook in het Engels kunnen lezen hoe zij kunnen stemmen. Dat stellen Bart Lauwen en Talitha Korsmit namens de lokale D66-fractie. Zij willen dan ook dat de gemeente zo snel mogelijk alle informatie ook gaat aanbieden in het Engels.

Over iets minder dan twee weken mogen alle stemgerechtigden inwoners uit Breda hun stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Voor hen is er al veel informatie beschikbaar, denk aan een stemhulp, een website met daarop alle programma’s van de partijen en de debatten die de komende dagen gaan plaatsvinden.

“Zeker gezien de huidige tijd zouden we als gemeente mogen streven om alle stemgerechtigde Bredanaars van informatie te voorzien. Niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels dus”, stelt D66 Breda. Eerder werd hier al aandacht voor gevraagd, maar tot op heden is er nog niets gebeurd.

“Is het college het met ons eens dat we de drempel om te stemmen zoveel mogelijk moeten verlagen? Gaat het college informatie ook in het Engels aanbieden aan onze Engelstalige Bredanaars?”, wil D66 weten. “Wat doe het college om bij hen duidelijk te maken dat zij mogen stemmen? In andere gemeenten steken ze veel tijd en energie om de opkomst te bevorderen, hoe kijkt het college naar initiatieven zoals uit Eindhoven en Steenbergen?”