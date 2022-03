Voedselbank start luierinzameling: ‘Tournee langs alle AH-supermarkten’

BREDA - Voedselbank Breda is vanaf deze week gestart met de zogenaamde ‘Luiercarrousel’. In een paar weken tijd maakt de Voedselbank een tournee langs alle filialen van Albert Heijn in de gemeente Breda om daar aandacht te vragen voor het tekort aan luiers bij de Voedselbank.

De Voedselbank heeft een dringende behoefte aan luiers in de maten 4 tot en met 6. Daarom wordt vanaf deze week iedere week een ander filiaal aangedaan om daar luiers maten 4 t/m 6 in te zamelen. In het filiaal worden banners weggezet om aandacht te vragen voor het probleem. Daarnaast staat meteen een container met daarop de luiers. De Voedselbank hoopt dat bezoekers een pak luiers meenemen naar de kassa om ze vervolgens afgerekend achter te laten voor de klanten van de Voedselbank.

Albert Heijn Valkeniersplein trapt deze actie af en heeft de bijhorende actiebanners inmiddels in ontvangst genomen. Tot donderdag 10 maart kunnen inwoners hier één of meerdere pakken kopen en achter de kassa doneren aan de Voedselbank.