Bredase cafebaas reist af naar Oekraïne en start inzameling van spullen

BREDA - Roger Omers, eigenaar van o.a. het Bredase café Dok 19, is een inzamelingsactie gestart voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met Job van der Zon vertrekt de Bredase cafebaas op dinsdag 8 maart naar de grens van Polen en Oekraïne om noodhulp te bieden.

“Wij hebben hier net het feest van het jaar gehad, maar bijna 2200 kilometer verderop maken ze nu letterlijk de grootste nachtmerrie mee die denkbaar is”, stelt Roger Omers. “Hier wil ik mijn ogen niet voor sluiten, want als dit bij ons gebeurt hoop ik ook van harte dat andere mensen ons komen helpen!”

Daarom is hij een inzamelingsactie gestart. Niet van geld, maar van spullen. Aanstaande dinsdag wil hij vanuit Dok 19 met een volle bus naar Medyka in Oekraïne rijden. “Wij hebben echt zoveel mogelijk alle basislevensmiddelen nodig.” Daarbij valt te denken aan verband, pijnstillende creme, paracetamol, pijnstillers, steriel verband, gipsverbanden en nog veel meer. “Je moet je voorstellen dat de mensen die op de vlucht zijn enkel en alleen een rugzak bij hebben, dus medicijnen, levensmiddelen, babyvoeding, etc. Dit hebben wij echt heel erg nodig!”

Mensen die mee willen helpen, kunnen zondag of maandag de spellen inleveren bij Dok 19. “Wij brengen zelf de producten naar de mensen toe dus gegarandeerd dat de mensen er mee geholpen worden! Voor ons is het geen tijd meer om enkel alleen op de bank het nieuws te volgen en zeggen hoe slecht het allemaal is, maar het is tijd voor actie!”

Benieuwd welke spullen nog meer nodig zijn? Bekijk het hier.