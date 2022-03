Bredase Rita strijdt in eenmalig All Stars seizoen van Expeditie Robinson

BREDA - Voor veel fans van het programma Expeditie Robinson is het een droom: Zelf mee mogen doen aan het survival-programma. En voor 16 mensen is die droom niet één, maar twee keer uitgekomen. Eén van hen is de Bredase psychologe Rita Berger. Zij strijdt in het nieuwe All Stars seizoen van Expeditie Robinson.

Het is alweer zo’n dertien jaar geleden dat de Bredase Rita Berger meedeed met Expeditie Robinson. Rita was te zien in het elfde seizoen van het populaire programma. Dat was het laatste seizoen waaraan er geen BN’ers meededen. Rita schopte het destijds tot de finale, maar het lukte haar niet om te winnen.

Voor een eenmalig All Stars seizoen heeft Expeditie Robinson zestien oud-finalisten, halve finalisten en winnaars uitgenodigd om het avontuur nóg een keer mee te maken. En daar is de Bredase Rita er één van. Ze is afgereisd naar Zanzibar samen met Bertie Steur, Carlos Platier Luna, Dio, Dominique Hazeleger, Edith Bosch, Ferry Doedens, Gregory Sedoc, Hugo Kennis, Jan Bronninkreef, Kay Nambiar, Krystl Pullens, Mariana Verkerk, Niels Gomperts, Sebastiaan Labrie en Thomas Dekker.

Eerste aflevering

De eerste aflevering van het unieke seizoen is vorige week op televisie geweest. Hierin was te zien hoe twee deelnemers al na één proef afscheid moesten nemen van de groep. De twee personen die als laatste een ingewikkelde puzzel hadden opgelost, moesten Expeditie Robinson meteen verlaten. Dat overkwam Rita echter niet. Zij loste de puzzel als derde op, en verzekerde zich zo van een plekje in het programma. Gregory Sedoc en Kay Nambiar moesten wel meteen afscheid nemen van de groep.

‘Expeditie Robinson: All Stars’ is sinds donderdag 24 februari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen wekelijks vooruitkijken.