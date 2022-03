Drukte bij teststraten, aantal coronabesmettingen stijgt weer

BREDA - Wie na carnaval niet fit is en een afspraak wil maken bij de coronateststraat, kan niet meer altijd dezelfde dag nog terecht bij de teststraat in Breda. Sinds deze week neemt de druk op de teststraten weer toe, en worden mensen weer vaker doorverwezen naar teststraten buiten de regio. Ook neemt het aantal coronabesmettingen na de flinke versoepelingen van vrijdag weer toe.

Heel verwonderlijk is het niet. Na de forse versoepelingen die afgelopen vrijdag ingingen, neemt de drukte bij de teststraten weer toe. Waar het vorige week bijna altijd mogelijk was om dezelfde dag nog te testen bij de GGD in Breda, worden Bredanaars deze week weer vaker doorverwezen naar teststraten in de regio, of ze moeten een dag wachten om terecht te kunnen bij de teststraat aan de Heerbaan.

Ook in het aantal coronabesmettingen is het effect van de grote versoepelingen terug te zien. Woensdag werden er 48.503 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Afgelopen week lag het gemiddelde rond de 35.000 per dag.

Herhaalprik

Afgelopen week werd bekend dat de 25 regionale GGD’en aan ruim 2,3 miljoen kwetsbare mensen een herhaalprik gaan aanbieden tegen het coronavirus. Deze groep kan sinds 26 februari een afspraak maken na ontvangst van een uitnodigingsbrief. Zij lopen volgens de Gezondheidsraad een groter risico op ernstige ziekte na een besmetting. Zeker nu de samenleving steeds verder opengaat. Bovendien is de bescherming van de booster bij de mensen die vroeg aan de beurt waren in de boostercampagne volgens de Gezondheidsraad het meest afgenomen. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis.