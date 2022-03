Brandweer rukt massaal uit voor zeer grote brand Wilhelminastraat

BREDA - In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een grote brand gewoed in woningen gelegen boven winkels in de Wilhelminastraat.

De eerste melding kwam rond 00.30 uur binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer massaal is uitgerukt.

Er wordt water uit de singels gepompt om de brand te blussen, hierdoor werd de straat afgesloten voor het overig verkeer. De brandweer is met een 10-tal voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden.

Aan de achterzijde is de brand uitslaand en men is daar met man en macht bezig om het vuur uit te krijgen. Aan de voorzijde zijn vier panden dusdanig beschadigd dat deze niet meer bewoonbaar zijn, ook twee ondergelegen winkels hebben veel schade opgelopen.