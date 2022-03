Brand meester in Wilhelminastraat; Brandweer nog uren bezig met blussen

BREDA - De brand die vannacht is ontstaan boven winkels in de Wilhelminastraat is inmiddels onder controle. Dat heeft de Veiligheidsregio bekendgemaakt. De brand brak al om 00.30 uur uit, maar pas rond 07.00 uur kon het sein ‘Brand meester’ worden gegeven. De brandweer is nog wel uren bezig met nablussen.

De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag massaal uitgerukt voor een grote brand boven winkels in de Wilhelminastraat. Er werd water uit de singels gepompt om de brand te blussen. De Wilhelminastraat is tussen de Boeimeersingel en de Parkstraat afgesloten. Houd gedurende de ochtend rekening met verkeersoverlast in de omgeving van de brand.

Aan de achterzijde was de brand uitslaand, daar was men dan ook met man en macht bezig om het vuur uit te krijgen. Aan de voorzijde zijn vier panden dusdanig beschadigd dat deze niet meer bewoonbaar zijn, ook twee ondergelegen winkels hebben veel schade opgelopen. De woningen zijn tijdig allemaal ontruimd. De bewoners van de panden zijn veilig naar buiten gebracht en er zijn geen gewonden gevallen.