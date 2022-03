Colleges voor nieuwsgierige kinderen in Stedelijk Museum Breda

BREDA - Nieuwsgierige kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen op 19 maart, 16 april en 21 mei weer met hun vragen terecht in Stedelijk Museum Breda. In samenwerking met MuseumJeugdUniversiteit organiseert het museum een reeks kindercolleges waarbij wetenschappers, onderzoekers en experts antwoord geven op vragen over de collectie van het museum.

Het gebouw van Stedelijk Museum Breda heeft vele functies gehad, zo is het meer dan 150 jaar een Oudemannenhuis geweest. Maar, wat is dat precies? Die vraag wordt beantwoord tijdens het eerste college op zaterdag 19 maart van 10.00 tot 11.00 uur. Hoe ging het leven van bejaarden en vroeger aan toe, en wanneer mocht je er komen wonen? Hoe zag het huis eruit en was het ingericht? Archeoloog en cultuurhistoricus Hans de Kievith vertelt over de geschiedenis van het gebouw, en vooral over het leven erbinnen.

Ongeveer een maand later vertelt René van Blerk van het Van Goghmuseum over de kinderjaren van Vincent van Gogh. De bekende schilder heeft op vele plekken gewoond, maar groeide op in Zundert en kwam als kind ook in Breda. Hoe was zijn kindertijd? Wat vond hij leuk om te doen, met wie speelde hij graag? Wilde hij als kind ook al kunstenaar zijn? Kinderen kunnen van 10.00 tot 11.00 verhalen ontdekken uit de jeugd van Vincent.

Zaterdag 21 mei wordt de vraag beantwoord: Hoe gaan we in de toekomst in de ruimte wonen? Hoe ziet ons leven er daar dan uit en hoe komen we daar? Er is veel wat we nog steeds niet weten over het heelal, maar ondertussen wordt er wel steeds meer door de ruimte gereisd. Hoe werkt dat en hoe ziet de toekomst er daar uit? Ontrafel samen met astronoom Leon Houben de mysteries van het heelal en leer meer over de eindeloze ruimte.

Inschrijven voor de colleges kan via de website.