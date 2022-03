Auto total loss na hevige botsing met vrachtwagen aan de Ettensebaan

BREDA - Op de kruising Ettensebaan met de Princenhagelaan zijn een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De auto is total loss en de vrachtwagen lekt veel diesel. De weg is afgezet.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de kruising van de Ettsenbaan met de Princenhagelaan. Daar botste een vrachtwagen en een personenauto hard op elkaar. Hoe dat kon gebeuren en wie er geen voorrang verleende, is niet bekend.

De schade aan de auto is groot. De bestuurder kon zelf uit de auto komen na het ongeval, maar zijn bijrijdster moest worden bevrijd. Ook de vrachtwagen heeft schade. De vrachtwagen lekte zoveel diesel dat de weg al snel onderliep.

De weg is afgezet, en de bijrijdster van de personenauto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder gaat voor controle nog naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

De auto zal door een berger worden getakeld. Het wegdek zal ook gereinigd moeten worden.