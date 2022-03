Dieven stelen voor duizenden euro’s aan apparaten uit nishut van Boemeldonckse bouwclub

PRINSENBEEK - Zes dagen lang genoot de Beekse bouwclub CV de IJsbrekers van carnaval. Maar toen ze daarna weer in hun nishut aan de Grindweg kwamen, schrokken zij zich rot. Tijdens carnaval is er voor duizenden euro’s aan apparaten gestolen. De club is daarom crowdfundingsactie begonnen.

De lasapparaten, verfspuiten, versterkers, de slijptollen. Het is bijna niet op te noemen wat er allemaal gestolen is uit de nishut van CV de IJsbrekers. “We weten nog niet hoe groot de schade precies is. Maar alleen al het gloednieuwe lasapparaat kostte al 1000 euro. Dus ga er maar vanuit dat het in totaal om duizenden euro’s aan gestolen apparaten en machines gaat”, vertelt Luuk Janssen van CV De IJsbrekers.

Diefstal

Voor de Beekse bouwclub eindigt carnaval door de diefstal met een grote kater. “We hebben zes dagen enorm goed gefeest met onze club. Maar toen we woensdag weer in onze nishut kwamen, bleek alles gestolen te zijn.” Wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden, weet de club niet. “We zijn er zes dagen niet geweest. Dus het is gebeurd tijdens carnaval, maar we weten niet wanneer precies.”

De diefstal heeft flinke consequenties voor de club. Want Boemeldonck zal de optocht dit jaar gaan rijden in juni. En dat betekent dat de IJsbrekers juist nu aan het bouwen moeten zijn. Ze zijn daarom een crowdfundingactie gestart, om zo snel mogelijk weer nieuwe materialen aan te kunnen schaffen. En dat loopt gelukkig goed. In de eerste drie uur van de actie is er al zo’n 2500 euro opgehaald. “Dat is echt fantastisch. Ook hebben er al meerdere mensen gezegd dat we tijdelijk materialen van hen kunnen lenen. We zijn super blij met al die steun”, aldus Janssen.

De club hoopt dat er nog meer mensen doneren, zodat ze zo snel mogelijk weer aan het bouwen kunnen gaan. “Dat zou geweldig zijn. Ook zouden we natuurlijk heel graag willen dat de daders gepakt worden. Dus als er mensen tips hebben over de diefstal, dan horen we dat ook heel graag!”

Doneren aan CV de IJsbrekers kan via deze link: https://getfunded.nl/campagne/19708-cv-de-ijsbrekers-inbraak-inzameling?fbclid=IwAR3tPhs5qlshZYOMphfaCEXTyZQaObQ3I3meRwCgH6yx6MzDSdQKYbjusCg