Met een nieuw magazine worden ook kinderen betrokken bij de verkiezingen

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om hier aandacht aan te besteden brengt kindermagazine ChaTime een extra editie uit met het onderwerp: Politiek. Op die manier wil het magazine kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij de lokale politiek.

ChaTime is met jonge reporters op pad gegaan voor het magazine. “Zo weten de reporters nu, dat Breda een burgersessie heeft? Als je vindt dat er bijvoorbeeld te weinig vuilnisbakken in jouw straat zijn, of er wordt te hard gereden in jouw wijk, dan kan jij 50 handtekeningen verzamelen van bewoners die dat ook vinden en kan je jouw onderwerp voorleggen aan de raad. En het is voor alle leeftijden, dus je hoeft echt niet te wachten tot je 18 bent”, vertelt Lidia van Hooijdonk.

De reporters interviewden een raadslid, een raadsgriffier en zij namen een kijkje in het stadhuis. In de raadzaal waren zij voor even de baas in hun stad en speelde zij het spel Democracity. “Een keigaaf spel, met als doel: Samen een stad bouwen. Hoe leuk is dat? Want wanneer mag je nou met elkaar jouw stad inrichten?”

Ook richtten zij hun eigen partij op: Cids Club ChaTime. “Voor even waren zij de baas van de stad. Maar wat als de jonge raadsleden het niet met elkaar eens worden? En waar komen het ziekenhuis, het verzorgingshuis en de skatebaan? Kies je voor een grote school, of toch liever voor een vet groot zwembad? En… de hangplekken voor jongeren moeten weg, want daar komt een speeltuin voor kinderen.”

Dinsdag 8 maart om 15.30 uur wordt ChaTime officieel overhandigd in het stadhuis van Breda. Griffier van de gemeenteraad Paul Piket en raadslid Inge Verdaasdonk nemen dan deze bijzondere editie in ontvangst!

In die week wordt ook het magazine verspreid op alle basisscholen in groep 5 t/m 8.