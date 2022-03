Bestolen carnavalsvereniging haalt binnen een dag 5000 euro op

PRINSENBEEK - Carnavalsvereniging de IJsbrekers heeft massaal steun gekregen nadat zij bekend maakten dat dieven hun bouwschuur hadden leeggeroofd. Binnen een halve dag heeft een crowdfundingsactie 5000 euro opgebracht.

Het was een bittere pil voor CV de IJsbrekers uit Prinsenbeek. Na zes dagen carnaval vieren kwamen ze weer aan bij hun bouwschuur, maar bleek er ingebroken te zijn. Dieven namen alle waardevolle apparaten en materialen mee. Van verfspuiten en het lasapparaat tot de versterkers en slijptollen.

De schade liep in de duizenden euro’s. En daarbij komt ook nog het probleem dat de bouwclub onder tijdsdruk staat. Want met Pinksteren wordt in Boemeldonck de carnavalsoptocht verreden, dus de carnavalsvereniging wil snel weer verder kunnen met bouwen.

Om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen, startte de club een crowdfundingsactie. En die was een doorslaand succes. Binnen enkele uren stond de teller al op ruim 2000 euro. En na een halve dag was het streefbedrag van 5000 euro bereikt. Dankzij alle donaties kunnen de IJsbrekers dus snel weer verder aan hun wagen.

Over de daders is nog niets bekend. De vereniging weet ook niet wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden. Wie tips heeft, kan zich melden bij de IJsbrekers.