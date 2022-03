3300 kinderen in Breda groeien op in armoede, Fonds Kinderhulp zoekt collectanten

BREDA - 1 op de 12 kinderen en jongeren tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. In Breda gaat het om ongeveer 3300 kinderen. Voor hen zijn grote én kleine dingen zoals een fiets, een goed paar schoenen, een opleiding of een Sinterklaascadeau niet vanzelfsprekend. Van 18 t/m 23 april vindt daarom de jaarlijkse collecte plaats van Nationaal Fonds Kinderhulp. Hopelijk ook in Breda. Het fonds is nog dringend op zoek naar collectanten in deze regio.

De hulp is hard nodig, want Kinderhulp krijgt zo’n 100 aanvragen per dag binnen van maatschappelijke organisaties vanuit heel Nederland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. “Zoveel meer hulpvragen, zoveel meer kinderen die hulp nodig hebben. Kinderen die er het beste van maken, maar altijd en overal merken dat er thuis niet genoeg geld is. Wel voor een dak boven hun hoofd, maar niet voor een eigen fiets, warme jas, zorgeloos dagje uit of grafische rekenmachine. Aan stress over geldgebrek is voor hen niet te ontkomen.”, zegt Chantal van Gool van Kinderhulp bezorgd.

Kinderhulp collecteert

De week van 18 t/m 23 april staat in het teken van de Kinderhulp collecte. Hopelijk weer langs álle huisdeuren in Nederland, en sowieso digitaal. De collecte heeft er de afgelopen twee jaar heel anders uitgezien, zowel collectevrijwilligers als particuliere gevers kijken weer uit naar de fysieke collecte. “Het is vaak niet alleen een paar euro in de bus, maar ook een praatje aan de deur. Dat hebben mensen echt gemist de afgelopen tijd!”, aldus Chantal van Gool.

Meer informatie over de collecte of collectant worden op www.kinderhulp.nl/collecte.