Breda als atletiekstad: Sprint en Singelloop organiseren drie NK’s in 2023

BREDA - De Atletiekunie gaat samen met Atletiekvereniging SPRINT en Stichting de Bredase Singelloop drie nationale kampioenschappen organiseren in 2023. In februari organiseert SPRINT het NK junioren indoor in Apeldoorn. In de zomer van 2023 vindt het NK atletiek voor senioren plaats op de atletiekbaan van SPRINT bij het Mastbos Breda. Tenslotte zal het NK Halve marathon onderdeel zijn van de 36ste editie van de Bredase Singelloop in oktober 2023.

Wethouder sport Daan Quaars is trots op de NK’s die Sprint en de Singelloop organiseren. “Breda heeft een aantal grote en actieve sportverenigingen die beschikken over veel gemotiveerde vrijwilligers met en een sterke organisatiekracht.” Zelf stond Daan Quaars ook ’s morgens al eens in de vroege morgen hekken te sjouwen voor de Singelloop.



Voor directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie was het dan ook geen moeilijke beslissing om het NK atletiek voor senioren aan SPRINT toe te wijzen. “Sprint heeft vorig jaar al laten zien dat ze, ondanks de coronacrisis, een geweldig evenement kan neerzetten met de organisatie van het NK atletiek. Helaas konden veel mooie plannen niet doorgaan, desondanks was het voor de atleten een mooie wedstrijd, in de gastvrije sfeer die Breda zo kenmerkt.”

Dat de Atletiekunie deze drie NK’s aan Bredase organisaties heeft toegewezen is mede de verdienste van Bart van Egeraat, die als ervaren wedstrijdleider al jaren voor zowel SPRINT als de Bredase Singelloop zeer actief is. Het is voor de organisaties een hele klus, dat beseft voorzitter Paul Alberts van atletiekvereniging SPRINT maar al te goed. “Zeker nu we twee van de evenementen in één jaar mogen organiseren. Gelukkig kunnen we rekenen op onze enthousiaste vrijwilligers. Zij zien dit als de ultieme uitdaging, niet alleen op sportief vlak, maar ook om er voor heel Breda een atletiekfeest van te maken”. Willem Butz, voorzitter van Stichting de Bredase Singelloop is er van overtuigd dat dit gaat lukken, want de Singelloop is al jaren een grote publiekstrekker met meer dan 80.000 toeschouwers.