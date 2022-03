Met honderden kinderen in de binnenstad laat scouting dit weekend van zich horen

BREDA - Met zo’n 90.000 jeugdleden in Nederland is scouting een populaire hobby. Maar echt zichtbaar zijn de scouts vaak niet. Ze doen hun activiteiten veelal op clubhuizen die relatief afgelegen liggen. Daar brengen zes Bredase verenigingen dit weekend verandering in. Om aandacht te vragen voor scouting komen ze met zo’n 220 kinderen naar de binnenstad.

Wie zaterdagochtend door de Bredase binnenstad loopt, zal op plekken zoals het Valkenberg, de Grote Markt en het Kasteelplein verschillende groepen in scoutingblouses tegenkomen. En dat is opvallend, want normaal gesproken kom je scouting in de binnenstad amper tegen.

Zichtbaarheid

“Scouting is een populaire hobby in Breda, waar wekelijks zo’n 1200 jeugdleden en nog veel meer vrijwilligers en leiding van genieten”, vertelt voorzitter van scouting Albert Schweitzer Peter Bosma. “Maar onze zichtbaarheid is niet heel groot. Want scoutinggebouwen staan vaak een beetje achteraf in de natuur.” Dat past ook bij het karakter van scouting, maar het zorgt wel voor een probleem. Want doordat scouting niet zichtbaar is, voelen de verenigingen zich ook niet gehoord.

“Scouting in Breda zit in zwaar vaarwater. We hebben in Breda geen enkel recht op subsidie of tegemoetkoming vanuit potjes in Breda. We worden vergeten wanneer het gaat om subsidies, die sportverenigingen en andere verenigingen wel krijgen”, aldus Bosma. Onderhoud aan gebouwen, het betalen van de huur en andere kosten moeten zij volledig betalen uit eigen middelen. En dat terwijl de verenigingen de contributie wel zo laag mogelijk willen houden. “Want scouting is voor iedereen. Ook voor kwetsbare kinderen, of kinderen van wie de ouders een minder grote portemonnee hebben.”

De scoutingverenigingen willen met de activiteit in de binnenstad het belang van buiten spelen benadrukken in een stad zoals Breda. “Sociaal en maatschappelijk gezien is dat belangrijk, omdat wij een doorsnede zijn van de Bredase bevolking. En we willen ons natuurlijk laten zien in ons spel en hoeveel plezier onze jeugd, vrijwilligers en leiding elke week weer beleeft.”

De scoutingverenigingen hebben bewust voor dit weekend gekozen om hun activiteit te organiseren, omdat het vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is. “Het is een belangrijk moment voor ons om te laten zien dat we er zijn, omdat de partijen in de gemeenteraad uiteindelijk gaan over de steun voor het verenigingsleven.”

Postenspel

De actiedag op zaterdag is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alle deelnemende verenigingen organiseren een eigen post met een spel op een andere plek in de binnenstad. In het stadhuis is een drinkpost, en mogen de leden een kijkje nemen in de raadzaal. De dag zal eindigen met een fotomoment op de Grote Markt. De activiteit is voor bevers, welpen en kabouters. Dat zijn de leden van 4 tot en met 11 jaar. De verenigingen die meedoen aan de actie zijn Frederik Hendrik uit Bavel, Thomas Moore uit Prinsenbeek, en scouting Ginneken, Driesprong, Albert Schweitzer en St. Martinus uit Breda.

Scouting ASG

Voor scouting ASG is de extra aandacht hard nodig. De vereniging voelt zich in het nauw gedreven door woningbouwplannen op het veld naast hun clubhuis. Als het aan WonenBreburg ligt worden daar 150 gestapelde flexwoningen gebouwd. Een plan waar de gemeente positief tegenover staat, maar wat de toekomst van de vereniging ernstig in gevaar brengt. De scoutingvereniging vreest het landelijke karakter te verliezen, en fors minder verhuur opbrengsten te gaan krijgen als de woningbouw doorgaat. Lees er hier meer over.