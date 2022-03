Weerbericht Breda: ‘Een weekend vol zon, maar wel met koude nachten’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 4 maart en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven Scandinavië zorgt voor droog en zonnig weer. Zondag passeert een verzwakt front, waarna een nieuw hogedrukgebied, nu boven de Britse eilanden, het roer over neemt. Het wordt dan wel minder zacht.



Verwachting voor vrijdag 4 maart

Het is zonnig na een nacht met lichte vorst. De wind waait matig uit het oosten, gemiddeld met 3 Beaufort. De temperatuur klimt naar ongeveer 12 tot 13 graden in de middag. Na zonsondergang koelt het snel af.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 5 maart

Het vriest in de nacht enkele graden, waarna het overdag opnieuw zonnig wordt. De noordoostenwind is matig, met gemiddeld 3 Beaufort. De temperatuur doet overdag een stapje terug naar 9 of 10 graden.



Zondag 6 maart

Lichte vorst in de nacht en een zonnige start van de dag. Later op de dag drijven er wolkenvelden vanaf de Noordzee Brabant in. Er wordt geen neerslag verwacht. De maxima zakken nog iets verder weg naar 7 tot 8 graden.



Maandag 7 maart

Door de aanwezigheid van wolkenvelden zal de nacht wat minder koud verlopen. Overdag voelt het wel frisjes en schraal aan bij maximaal 8 graden. De wolkenvelden waarmee de dag start, maken in de loop van de dag plaats voor meer en meer zonneschijn.



Zo was het weer donderdag 3 maart 2022

Maximumtemperatuur: 12,7 graden

Minimumtemperatuur: -1,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 maart 2022 om 11:00 uur