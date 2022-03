Ook Amphia krijgt roosters lastig rond, en laat positief getest personeel toch werken

BREDA - De grote versoepelingen van afgelopen vrijdag hebben gezorgd voor een forse toename van het aantal coronabesmettingen. En dat merkt ook Amphia Ziekenhuis. Zij krijgen de roosters deze dagen lastig rond, en laten op vrijwillige basis ook positief getest zorgpersoneel werken, mits zij geen klachten hebben.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen dagen fors toegenomen. Dat lijkt een gevolg te zijn van de grote versoepelingen die vorige week vrijdag ingingen, en het massale carnavalsfeest dat gevierd werd.

Ook Amphia heeft door de besmettingen te maken met een verhoogd aantal ziekmeldingen. Daardoor is het lastig voor het ziekenhuis om de roosters voor komende dagen gevuld te krijgen. “In lijn met de afspraken die in ROAZ-verband zijn gemaakt leidt dit er toe dat ook in Amphia een COVID-19-positief geteste collega ingezet kan worden”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. “Dit betreft alleen COVID-19-positieve geteste collega’s zonder klachten, die op geheel vrijwillige basis willen komen werken en dat uiteraard met toepassing van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen. “

De woordvoerder benadrukt dat dit een tijdelijke maatregel is in een uitzonderlijke situatie. “Dit een uitzonderlijke situatie betreft die een zo’n kort mogelijke periode zal duren. De inzet betreft dus alleen collega’s die zelf aangeven in deze situatie te willen komen werken. De situatie wordt dagelijks meerdere keren - voor iedere dag-, avond- en nachtdienst - opnieuw beoordeeld in relatie tot het ziekenhuisprogramma. “

Wat het verzuim voor gevolgen heeft voor het ziekenhuisprogramma van volgende week, is nu nog te vroeg om te zeggen.