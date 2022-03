Bredanaars werken samen aan een tijdelijk monument voor Bredase holocaustslachtoffers

BREDA - Vanuit Breda werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 111 Joodse stadsgenoten weggevoerd en vermoord in de concentratiekampen. Voor hen wordt nu een tijdelijk holocausmonument gemaakt in Breda. En daar kan iedereen die dat wil, aan meewerken.

Op 28 augustus is het precies 80 jaar geleden dat de Bredase joden zich moesten melden op de Oude Vest. Twee dagen eerder hadden ze een brief thuis kregen waarin ze hiertoe werden opgeroepen. Er werd verteld dat ze zouden gaan werken in Duitsland. De oproep bevatte ook een gedetailleerde lijst met bagage die ze mee moesten nemen op de reis. Bovendien moesten ze de sleutels van hun huis meebrengen. Een aantal joden dook onder, maar velen meldden zich met hun bagage bij het busstation. Zij werden via Westerbork naar Auschwitz vervoerd.

Op de Speelhuislaan 42 woonde bijvoorbeeld de familie Haas. Vader, moeder en vier kinderen: Izaak (10), Elisabeth (9), Martijn (5) en Rosa(3). De jongste twee kinderen zijn de enige die het overleven, moeder heeft hen vlak voordat ze zich moesten melden bij de politie laten onderduiken. Vader overlijdt in Auschwitz, moeder en de kinderen worden vermoord in Sobibor. Hen en de andere slachtoffers wil stichting Verhalis herdenken met een zelfgemaakt naambordje. “Op de hoek van de Speelhuislaan, op het grasveld onder de bomen bij het station ligt een stuk spoor waar we rondom heen de ceremonie gaan vormgeven.”

Monument

Het tijdelijke monument dat gemaakt zal worden bestaat uit naambordjes van alle slachtoffers. En iedereen die eraan mee wil werken, kan dat doen. Iedereen kan een naam van één van de slachtoffers adopteren en daar thuis een mooi naambordje voor maken op een houten plankje. De naambordjes kunnen op 28 augustus met een kort herdenkingsritueel op een grote plattegrond van Breda worden neergelegd. “Op deze manier brengen we onze stadsgenoten op een symbolische manier weer thuis.”

Het herdenkingsproject Namen en Nummers is bedacht door kunstenaar Ida van der Lee uit Amsterdam. Vanaf 2012 leggen ze ieder jaar op het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost een plattegrond uit waarop naambordjes worden neergelegd van alle Joodse slachtoffers van ‘40-‘45 uit die buurt. Stichting Verhalis organiseert de komende jaren deze herdenkingen in Brabant samen met Erfgoed Brabant.

Aanmelden

Wil je meewerken aan het totstandkomen van dit tijdelijke monument, of wil je meekijken op de online informatiebijeenkomst via Zoom op 10 maart om 16.30 uur, geef je dan op bij Verhalis: info@verhalis.nl