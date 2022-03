Scouts verzamelen zich in de binnenstad: ‘We willen laten zien dat er we zijn’

BREDA - In de binnenstad hebben ruim 220 jeugdleden en vrijwilligers van scouting uit Breda een groot postenspel gespeeld. De scouts zijn expres vanuit hun clubhuizen naar de binnenstad afgereisd voor dit spel, om scouting meer in de spotlight te zetten. Dat is nodig, want scouting verkeert in Breda in zwaar vaarwater, stellen zij.

Heel de ochtend speelden kinderen van zes Bredase scoutingverenigingen een postenspel in de Bredase binnenstad. Zo waren er spellen in het Valkenberg, op het Kasteelplein en op de Grote Markt. De dag eindigde om 12.00 uur met een groepsfoto op de Grote Markt. Daarmee maakten de jeugdleden en vrijwilligers één ding duidelijk: Ook in Breda leeft scouting écht!

Waar veel gemeenten scoutingverenigingen steunen met subsidie, krijgen Bredase scoutingverenigingen al enkele jaren geen subsidie meer. Maar ook op andere fronten voelen de verenigingen zich niet gesteund. Daarom werd met deze actiedag in de binnenstad, twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, aandacht gevraagd voor scouting. “Onze zichtbaarheid is niet heel groot normaal gesproken”, stelt Peter Bosma van scouting Albert Schweitzer. “Want scoutinggebouwen staan vaak een beetje achteraf in de natuur. Dat past ook bij het karakter van scouting, maar het zorgt wel voor een probleem. Want doordat scouting niet zo zichtbaar is, worden we voor ons gevoel ook slecht gehoord.”

De scoutingverenigingen wilden met de activiteit in de binnenstad het belang van buiten spelen benadrukken in een stad zoals Breda. “Sociaal en maatschappelijk gezien is dat belangrijk, omdat wij een doorsnede zijn van de Bredase bevolking. En we willen ons natuurlijk laten zien in ons spel en hoeveel plezier onze jeugd, vrijwilligers en leiding elke week weer beleeft.” Dat laatste is in ieder geval goed gelukt. Want het plezier spatte er bij de spellen vanaf.