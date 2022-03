Brabantse evenementensector heropent haar deuren met campagne ‘Brabant Bouwt Feest!’

BREDA - Als je de Brabantse evenementensector in één woord zou moeten omschrijven, dan zou dat anno nu ‘veerkracht’ zijn. Nu er na twee jaar aan schakelen en teleurstelling weer licht aan de horizon gloort, slaan de Brabantse bedrijven in de evenementensector de handen ineen voor een grote heropeningscampagne. Daarmee willen ze Brabanders motiveren om weer naar lokale evenementen te gaan, én personeel werven.

Brabant weet letterlijk hoe je een feestje moet bouwen. Zo zijn 20.000 Brabanders werkzaam in deze sector en vertegenwoordigen zij samen met de organisatoren zo’n 1,2 miljard euro aan omzet.

Stichting Front of House, de initiatiefnemer achter Brabant Bouwt Feest, is enorm trots op de sector. Dit evenementencollectief bestaat uit Brabantse ondernemers; zo zijn vrijwel alle grote evenementenorganisatoren in deze stichting actief, evenals vrijwel alle grote leveranciers en andere belangrijke Brabantse stakeholders. Deze stichting heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de evenementensector op een veilige en goed gestructureerde wijze te heropenen, met dank aan onder andere de ondersteuning van de provincie Brabant.

De meest zichtbare manier voor de gemiddelde Brabander is toch wel de publiekscampagne ‘Brabant Bouwt Feest!’ die zowel online als offline te zien zal zijn, in de gehele provincie. Met deze campagne wil Front of House de bezoeker weer naar de echt Brabantse evenementen trekken, omwonenden en stakeholders informeren over hoe evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden en al die professionals motiveren om terug te keren naar de sector waar zij altijd zo graag werkten.

“We vochten niet alleen samen tegen Corona, maar ook samen voor het behoud van onze mooie, Brabantse evenementen”, aldus voorzitter Tim Klomp Bueters van Stichting Front of House. “Daarover zijn we in gesprek gegaan met gemeenten, hulpdiensten, veiligheidsregio’s, organisatoren en leveranciers, zodat het veilig bezoeken van evenementen weer een vanzelfsprekendheid en een feest wordt!

Mathieu van Roessel, projectleider georganiseerde heropeningscampagne, namens Stichting Front of House: “Na een jojo periode waarin openen en sluiten van de sector elkaar in rap tempo afwisselde, nam onzekerheid en daarmee de uitdagingen tot heropenen toe. Om de opening van de branche nu veilig en gestructureerd te laten verlopen, is meer nodig! We hebben bezoekers, omwonenden, hulpverleners, gemeenten, professionals, en iedereen die de eventbranche een warm hart toe draagt bijzonder hard nodig om samen weer een feestje te kunnen bouwen.”

Op www.brabantbouwtfeest.nl is een Brabantse evenementenkalender opgenomen. Verder worden er vragen beantwoord van bezoekers, omwonenden en ondernemers en zijn er vele vacatures te vinden van Brabantse ondernemers in de sector. De slogan richt zich dan ook op alle mogelijke doelgroepen, “Brabant Bouwt Feest, bouw jij mee?”