Brand in woning aan de Bollaard, vier brandweervoertuigen paraat

In een woning aan de Bollaard in Teteringen brak vanochtend om iets over tienen brand uit. De brand ontstond volgens de brandweer in de keuken. In totaal kwamen er vier brandweervoertuigen op het incident af. Ook de politie was aanwezig.

De brandweer heeft de brand geblust. Ook een schoorsteen waar de afzuigkap op aangesloten was werd geblust. Dat gebeurde vanaf de hoogwerker. In de ambulance werd een persoon gecontroleerd. Volgens een omstander was die persoon een bewoner van de woning waar de brand gewoed had.