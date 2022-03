Bijna 150.000 stempassen voor Bredase kiezers

BREDA - In Breda zijn alle 148.421 stempassen inmiddels bezorgd. Met een stempas én een geldig ID kunnen Bredanaars op 14, 15 of 16 maart stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.



In tegenstelling tot vorige jaren, staat dit jaar géén stembureau dat in de buurt ligt op de pas. Door corona-maatregelen of andere zaken kunnen er tot de verkiezingsdagen nog veranderingen komen. Kijk daarom kort voor het stemmen op de website van de gemeente.

Een ander aandachtspunt voor de stemmers: op 14 en 15 maart zijn 21 stembureaus open, op 16 maart zijn alle 91 stembureaus open.



Kandidatenlijst

Alle stembureaus, die tot nu toe bekend zijn, staan per wijk of buurt op de kandidatenlijst die iedereen begin maart thuisbezorgd krijgt. De kandidatenlijst biedt veel informatie over stemmen en machtigen. En natuurlijk staan er alle kandidaten op van de 15 politieke partijen die dit jaar aan de verkiezingen meedoen.



Toegankelijkheid

Iedere stem telt en dat vraagt ook dat bij de verkiezingen rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Dan gaat om goede fysieke toegankelijkheid van de stembureaus. Bijna alle stembureaus voldoen aan de eisen om er met een rollator, rolstoel of ander hulpmiddel binnen te kunnen.



Dit jaar rijdt daarnaast opnieuw de gratis Stemtaxi voor ouderen of mensen met een beperking. Bij het stembureau Sportcentrum Breda (Bijster 1) is een stemmal met een soundbox (stemondersteuning) voor mensen met een visuele beperking of die minder goed kunnen lezen.

De stempas gemist in de brievenbus of kwijt geraakt? Vraag op tijd een vervangende stempas aan. Dit kan tot uiterlijk 11 maart via deze link. Hier vind je ook alle overige informatie die je nodig hebt.