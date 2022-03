Spelers NAC opgeroepen voor interlandbreak, ook jeugdspelers

BREDA - Er komt weer een nieuwe interlandbreak aan. Meerdere spelers van NAC zijn ook weer opgeroepen. Zo zijn Jeredy Hilterman en Dion Malone opgeroepen voor Suriname en zijn er diverse jeugdspelers opgenomen voor elftallen van Oranje.

Er komt weer een nieuwe interlandbreak aan. Meerdere spelers van NAC zijn ook weer opgeroepen. Jeredy Hilterman en Dion Malone zijn beiden opgenomen in de voorselectie van bondscoach Stanley Menzo voor het team van Suriname.

Voor Hilterman is dit de eerste keer dat hij is opgeroepen. Onlangs rondde hij de formaliteiten af om uit te kunnen komen voor Suriname. Het land speelt een oefenwedstrijd tegen Thailand.

Jeugdspelers

Ezechiel Banzuzi en Omar Mekkaoui zijn opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje O17. Er is voor dit team een belangrijke week op komst. Er valt een plek op het EK in Israël te bemachtigen.

Tijdens de zogeheten UEFA-Eliteronde moet Oranje O17 zien af te rekenen met Hongarije, Slowakije en Griekenland. Het best presterende team uit deze onderlinge wedstrijden verovert een plek voor het EK dat komende zomer plaatsvind. De definitieve selectie wordt op 18 maart bekendgemaakt.

Tot slot is er ook nog de jonge Wis Treffers. Hij maakt de laatste tijd veel indruk in de jeugdopleiding van NAC. Hij is vaak trefzeker en maakte onlangs de overstap van NAC O15 naar de O16. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de trainer van Oranje O15. De vlugge aanvaller mag zich op 14 maart melden voor een 2-daagse stage op de KNVB-campus in Zeist.