Brandweer rukt uit voor brand schuurtje Olivier van Noortstraat

BREDA - Zondagmorgen moest de brandweer uitrukken voor een buitenbrand aan de Olivier van Noortstraat. Daar stond een schuurtje in brand. De brandweer was snel ter plaatste, toch was het schuurtje niet meer te redden.

Rond 04.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag heeft er en brand gewoed in een schuurtje aan de Olivier van Noortstraat. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het schuurtje door de brand verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk mogelijk is er sprake brandstichting, de politie houd alle opties open en verricht onderzoek.