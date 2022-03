Sportraad opent gesprek met politiek sportcafé

BREDA – Dinsdag 8 maart organiseert de Sportraad Breda een politiek sportcafé. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 willen ze zo een debat over top- en breedtesport openen. Het debat speelt zich af in Old Dutch op dinsdagavond.

Op deze avond zullen verschillende partijen het gesprek met elkaar aangaan over vijf verschillende thema’s. De Sportraad Breda wil met het debat niet alleen standpunten over de kwesties uitwisselen. Ook hopen de leden van de raad input te krijgen voor het Bredaas Sportpamflet. Deze zal later als advies meegegeven worden voor het coalitieakkoord.

De aanwezige partijen zullen zijn: D66, PvdA, VVD, CDA, SP, GL en BB. Samen gaan ze het hebben over onder andere topsport, sportaccommodaties en sportevenementen.

Het politiek sportdebat is op dinsdag 8 maart van 19:30 tot 22:30 in Old Dutch, Sint janstraat 3A Breda